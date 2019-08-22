Video: Amazon ormanlarından yükselen dumanlar Sao Paulo şehrini karanlığa bürüdü
1 saat önce
Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle Brezilya'nın Sao Paulo kenti, soğuk havanın da etkisiyle dumanlar altında kaldı.
Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle Brezilya'nın Sao Paulo kenti, soğuk havanın da etkisiyle dumanlar altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:15
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