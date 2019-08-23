Son Dakika Haberleri: Video: Amazon'un yerli halkı Muralardan yangınlara ve Bolsonaro'ya karşı direniş sözü
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Video: Amazon'un yerli halkı Muralardan yangınlara ve Bolsonaro'ya karşı direniş sözü

20 dakika önce

Büyük bölümü Brezilya sınırları içinde kalan Amazon ormanlarındaki yangınlar ve çiftçi tehditleri bölgedeki Mura yerli halkını harekete geçirdi.

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Büyük bölümü Brezilya sınırları içinde kalan Amazon ormanlarındaki yangınlar ve çiftçi tehditleri bölgedeki Mura yerli halkını harekete geçirdi.

Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:33 
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