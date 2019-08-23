Video: Amazon'un yerli halkı Muralardan yangınlara ve Bolsonaro'ya karşı direniş sözü
20 dakika önce
Büyük bölümü Brezilya sınırları içinde kalan Amazon ormanlarındaki yangınlar ve çiftçi tehditleri bölgedeki Mura yerli halkını harekete geçirdi.
Büyük bölümü Brezilya sınırları içinde kalan Amazon ormanlarındaki yangınlar ve çiftçi tehditleri bölgedeki Mura yerli halkını harekete geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:33
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