Video: Amman Kalesi Geceleri Festivali Ürdünlülere Ramazan'da Neşe Katıyor - Son Dakika
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Video: Amman Kalesi Geceleri Festivali Ürdünlülere Ramazan'da Neşe Katıyor

30.04.2022 12:08
Video: Amman Kalesi Geceleri Festivali Ürdünlülere Ramazan'da Neşe Katıyor

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Amman Kalesi arkeoloji alanında kutsal Ramazan ayında düzenlenen Amman Kalesi Geceleri Festivali, Ürdünlülere neşe kattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Amman Kalesi arkeoloji alanında kutsal Ramazan ayında düzenlenen Amman Kalesi Geceleri Festivali, Ürdünlülere neşe kattı.

Ürdün Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın Amman Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 17 günlük festival, komedi oyunları, akrobatik gösteriler ve eğlence faaliyetlerinden oluşan zengin bir programa sahip.

HESHAM AL-ABBADI, Turizm Bakanlığı Ofisi Direktörü:

"Bu festival, Kovid-19 pandemisi tüm dünyayı olumsuz etkilerken halkın bu alanın güzelliklerine tanık olabileceği ve iyi zaman geçireceği bir 'soluklanma alanı' olacak."

Festivalde ayrıca yerel yardım dernekleri ve bireylerin işlettiği çarşılar için el sanatlarını ve yiyeceklerini sergileyip satabilecekleri özel köşeler de yer alıyor.

FATIMA AHMAD, Satıcı:

"Satışlarımın önemli bir bölümü bu tür pazarlarda gerçekleşiyor. Bu yıl daha fazla müşterimiz oluyor. Ürünlerimizi evde yapıyoruz ve her yıl bu pazarın açılmasını bekliyoruz."

GU QIUSHENG, Ürdün'de yaşayan Çin vatandaşı:

"Bu tatil havasından keyif aldıklarını hissedebiliyorum. Yerel halk Ramazan'da ve özellikle bu gece tatilin keyfini çıkarıyor. Burada yerel temalı pazarı da görebilirsiz. Bence bunlar çok eğlenceli. Bazen onların ne dediklerini anlamasam da insanların mutlu olduğunu ve keyif aldığını hissedebiliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

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Arkeoloji, Festival, Turizm, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Video: Amman Kalesi Geceleri Festivali Ürdünlülere Ramazan'da Neşe Katıyor - Son Dakika
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