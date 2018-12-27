Son Dakika Haberleri: Video | Ankara'nın En Büyük Uluslararası Sanat Organizasyonu Artankara 5'inci Yılında

Video | Ankara'nın En Büyük Uluslararası Sanat Organizasyonu Artankara 5'inci Yılında

1 saat önce

Ankara'nın en büyük uluslararası sanat organizasyonu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı ARTANKARA Türkiye'nin ve dünyanın önemli galeriyle sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifinden sanatçıları beşinci kez Ankara'da buluşturacak.

">
Ankara'nın en büyük uluslararası sanat organizasyonu Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı ARTANKARA Türkiye'nin ve dünyanın önemli galeriyle sanatla ilgili kurum, kuruluş ve sanat inisiyatifinden sanatçıları beşinci kez Ankara'da buluşturacak.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:43 

Türkiye, Ankara, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:52:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Ankara'nın En Büyük Uluslararası Sanat Organizasyonu Artankara 5'inci Yılında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]