Son Dakika Haberleri: Video | Antalya Hortuma Yakalandı: 5 Yaralı

Video | Antalya Hortuma Yakalandı: 5 Yaralı

1 saat önce

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.

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Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:28 

Antalya, Dünya
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