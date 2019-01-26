Video | Antalya Hortuma Yakalandı: 5 Yaralı
1 saat önce
Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.
Antalya
'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:28
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