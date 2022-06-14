Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu

14.06.2022 13:35
Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Northwest Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilgisayar destekli kraniyofasiyal rekonstrüksiyon teknolojisini kullanarak antik Çin'deki insanların yüz görünümlerini başarılı şekilde yeniden oluşturdu.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Northwest Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilgisayar destekli kraniyofasiyal rekonstrüksiyon teknolojisini kullanarak antik Çin'deki insanların yüz görünümlerini başarılı şekilde yeniden oluşturdu.

Araştırmacılar, Tang Hanedanlığı'nı (618-907) kuran İmparator Li Yuan'ın beşinci kuşaktan çocuğu olan Li Chui'nin ve Qin Hanedanlığı'ndan (M.Ö. 221-M.S. 207) bazı eski insanların yüzlerini bu teknoloji yardımıyla yeniden oluşturdu.

Lİ KANG, Northwest Üniversitesi'nde Öğretmen:

"Çalışmalarımız, antik Çin'deki kişilerin yüz görünümlerini yeniden oluşturmaya yönelik istatistiksel modeller ve bilimsel verileri temel alıyor. Heykeltıraş ve sanatçıların eski insanların görünüşlerine ilişkin betimlemeleriyle karşılaştırıldığında bizim çalışmalarımız daha doğru sonuç veriyor. En son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle kültürel mirasın korunmasını daha yakından biraraya getirerek teknolojinin bu süreçte liderlik rolü oynamasını sağlamayı umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı Almanya'nın Çin'den Yaptığı İthalat Nisan Ayında Yarı Yarıya Arttı Çin'in Shandong Eyaletinde Buğday Hasadı Çin'in Shandong Eyaletinde Buğday Hasadı Çin'in Fujian Eyaletindeki Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Fujian Eyaletindeki Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:05:58. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Antik Dönemdeki Çinlilerin Yüzleri Teknoloji Yardımıyla Yeniden Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement