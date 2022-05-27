Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi

Dulan ilçesi,

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti

Qinghai- Tibet Platosu'ndaki yüksek profilli bir mezar olan Xuewei No.1 Mezarı'nda yıllarca süren kazı çalışmaları birçok gizemi ortaya çıkardı.

Arkeologlar, Xuewei No.1 Mezarı'ndaki bazı mezar nesnelerinin işçiliği ve tasarımının, Orta ve Batı Asya etnik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor ve bu da bölgenin antik İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Kazılarımız, antik İpek Yolu'nun Qinghai Rotası'nın var olduğuna dair arkeolojik kanıtlar sağladı."

Dulan ilçesindeki Reshui Mezar Kümesi'nin bir parçası olan mezardan ipek parçaları ile çeşitli altın ve gümüş eşyalar dahil 1.000'den fazla eser çıkarıldı.

Eski eserler arasında bulunan gümüş bir amblem, mezarın sahibinin bir Tuyuhun Kralı (Han) olduğunu doğruladı.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Reshui Mezar Kümesi'nin sahibinin kim olduğu 40 yıldır tartışma konusuydu. Dolayısıyla kazıda çalışırken aklımızda hep bu soru vardı."

Xuewei No.1 Mezarı, 2021'de Çin'in en iyi 10 arkeolojik buluntu listesinde yer aldı.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Xuewei No.1 Mezarı, Qinghai-Tibet Platosu'nda şimdiye kadar ortaya çıkarılan, yapısal olarak en sağlam ve karmaşık mezardır. Mezar, İpek Yolu taşımacılığı tarihi ve o dönemdeki mal ve kültürel alışverişlerin incelenmesi açısından büyük değer taşıyor."

Xuewei No.1 Mezarı tahliye alanı şimdi Dulan ilçesine devredildi ve daha fazla koruma çalışmasının ardından halka açılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'dan bildiriyor.