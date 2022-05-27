Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi

27.05.2022 21:32
Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi

Dulan ilçesi,Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletiQinghai-Tibet Platosu'ndaki yüksek profilli bir mezar olan Xuewei No.1 Mezarı'nda yıllarca süren kazı çalışmaları birçok gizemi ortaya çıkardı.

Dulan ilçesi,

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti

Qinghai- Tibet Platosu'ndaki yüksek profilli bir mezar olan Xuewei No.1 Mezarı'nda yıllarca süren kazı çalışmaları birçok gizemi ortaya çıkardı.

Arkeologlar, Xuewei No.1 Mezarı'ndaki bazı mezar nesnelerinin işçiliği ve tasarımının, Orta ve Batı Asya etnik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor ve bu da bölgenin antik İpek Yolu üzerinde önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Kazılarımız, antik İpek Yolu'nun Qinghai Rotası'nın var olduğuna dair arkeolojik kanıtlar sağladı."

Dulan ilçesindeki Reshui Mezar Kümesi'nin bir parçası olan mezardan ipek parçaları ile çeşitli altın ve gümüş eşyalar dahil 1.000'den fazla eser çıkarıldı.

Eski eserler arasında bulunan gümüş bir amblem, mezarın sahibinin bir Tuyuhun Kralı (Han) olduğunu doğruladı.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Reshui Mezar Kümesi'nin sahibinin kim olduğu 40 yıldır tartışma konusuydu. Dolayısıyla kazıda çalışırken aklımızda hep bu soru vardı."

Xuewei No.1 Mezarı, 2021'de Çin'in en iyi 10 arkeolojik buluntu listesinde yer aldı.

, HAN JİANHUA, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Xuewei No.1 Mezarı, Qinghai-Tibet Platosu'nda şimdiye kadar ortaya çıkarılan, yapısal olarak en sağlam ve karmaşık mezardır. Mezar, İpek Yolu taşımacılığı tarihi ve o dönemdeki mal ve kültürel alışverişlerin incelenmesi açısından büyük değer taşıyor."

Xuewei No.1 Mezarı tahliye alanı şimdi Dulan ilçesine devredildi ve daha fazla koruma çalışmasının ardından halka açılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinghai'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Açık Hava Operası 'Prenses Wencheng' Tibet'te 10 Yıldır Sahnede Açık Hava Operası 'Prenses Wencheng' Tibet'te 10 Yıldır Sahnede
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Arkeoloji, İpek Yolu, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu!
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Antik İpek Yolu'nu Keşfetmek: Bir Mezar Kümesinin Gizemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement