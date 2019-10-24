Video: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor
52 dakika önce
ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı.
ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:42
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