Son Dakika Haberleri: Video: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor
Son Dakika Dünya Video: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

Video: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

52 dakika önce

ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı.

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ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı

Video: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:42 
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