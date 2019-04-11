Son Dakika Haberleri: Video | Arnavutluk'ta Enver Hoca Döneminin Şahidi: Ölümüyle Sanki Hapisten Çıktık; Rakıyla Kutlad…

Video | Arnavutluk'ta Enver Hoca Döneminin Şahidi: Ölümüyle Sanki Hapisten Çıktık; Rakıyla Kutlad…

57 dakika önce

Arnavutluk'u 40 yıl 'demir yumrukla' yöneten Enver Hoca'nın mirası tartışılıyor.

Arnavutluk'u 40 yıl 'demir yumrukla' yöneten Enver Hoca'nın mirası tartışılıyor. 34 yıl önce 11 Nisan 1985'te öldüğünde yas tutanlar da oldu sevinenler de. Arnavutluk'ta o döneme şahit olan İdriz Llukaj, kahraman ve diktatör olarak anılan komünist lideri anlatıyor …
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:16 Kaynak: Youtube
Enver Hoca, Arnavutluk, Genel
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