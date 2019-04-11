Video | Arnavutluk'ta Enver Hoca Döneminin Şahidi: Ölümüyle Sanki Hapisten Çıktık; Rakıyla Kutlad…
57 dakika önce
Arnavutluk'u 40 yıl 'demir yumrukla' yöneten Enver Hoca'nın mirası tartışılıyor.
Arnavutluk
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:16 Kaynak: Youtube
'u 40 yıl 'demir yumrukla' yöneten Enver Hoca
'nın mirası tartışılıyor. 34 yıl önce 11 Nisan 1985'te öldüğünde yas tutanlar da oldu sevinenler de. Arnavutluk'ta o döneme şahit olan İdriz Llukaj, kahraman ve diktatör olarak anılan komünist lideri anlatıyor …
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