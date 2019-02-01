Video: Avrupa'da Et Skandalı: Gizli Görüntülerde Hasta Hayvanların Kesilerek Satıldığı Ortaya Çıktı
37 dakika önce
Polonya'da bir mezbahada gizli çekilen görüntülerde hayvanların hasta olduğu halde kesilerek Avrupa'nın farklı ülkelerine satıldığı ortaya çıktı.
Polonya'da bir mezbahada gizli çekilen görüntülerde hayvanların hasta olduğu halde kesilerek Avrupa'nın farklı ülkelerine satıldığı ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:16
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