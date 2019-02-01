Son Dakika Haberleri: Video: Avrupa'da Et Skandalı: Gizli Görüntülerde Hasta Hayvanların Kesilerek Satıldığı Ortaya Çıktı

Video: Avrupa'da Et Skandalı: Gizli Görüntülerde Hasta Hayvanların Kesilerek Satıldığı Ortaya Çıktı

37 dakika önce

Polonya'da bir mezbahada gizli çekilen görüntülerde hayvanların hasta olduğu halde kesilerek Avrupa'nın farklı ülkelerine satıldığı ortaya çıktı.

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Polonya'da bir mezbahada gizli çekilen görüntülerde hayvanların hasta olduğu halde kesilerek Avrupa'nın farklı ülkelerine satıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:16 

Polonya, Avrupa, Dünya
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