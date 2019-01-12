Video | Avrupa'da Kara Kış Hayatı Dondurdu
1 saat önce
Avrupa'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı felç etti.
Avrupa
'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı felç etti. Avusturya
'da 5 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ülkede eğitimden ulaşıma aksamalar yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:25
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