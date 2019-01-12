Son Dakika Haberleri: Video | Avrupa'da Kara Kış Hayatı Dondurdu

Video | Avrupa'da Kara Kış Hayatı Dondurdu

1 saat önce

Avrupa'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı felç etti.

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Avrupa'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı felç etti. Avusturya'da 5 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ülkede eğitimden ulaşıma aksamalar yaşandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:25 

Avusturya, Avrupa, Dünya
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