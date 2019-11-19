Son Dakika Haberleri: Video: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor
Son Dakika Dünya Video: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor - Son Dakika Dünya

Video: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler'e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.

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Birleşmiş Milletler'e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.View on euronews

Video: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:27 
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