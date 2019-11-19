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Video: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler'e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.
Birleşmiş Milletler'e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:27
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