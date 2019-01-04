Son Dakika Haberleri: Video | Avrupa Kara Kışa Teslim, Türkiye'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

Video | Avrupa Kara Kışa Teslim, Türkiye'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

14 dakika önce

Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye'nin doğu illeri dışında, Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye'nin doğu illeri dışında, Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 

Trakya Bölgesi, Türkiye, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica'da Rui Vitoria'nın Görevine Son Verildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:18:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Avrupa Kara Kışa Teslim, Türkiye'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]