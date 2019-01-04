Video | Avrupa Kara Kışa Teslim, Türkiye'de Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor
14 dakika önce
Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye'nin doğu illeri dışında, Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Avrupa
'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Türkiye
'nin doğu illeri dışında, Trakya
'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04
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