Son Dakika Haberleri: Video | Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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Video | Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

1 saat önce

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar harekete geçti. Etna'da son yıllarda görülen en büyük patlamalar 1992'de yaşandı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor

Video | Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti, System.String[]
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar faaliyete geçti.

Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 
Avrupa, İtalya, Sicilya Adası, Dünya
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