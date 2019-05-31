Video | Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
1 saat önce
İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar harekete geçti.
Etna'da son yıllarda görülen en büyük patlamalar 1992'de yaşandı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38
'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası
'ndaki Etna Yanardağı cuma günü tekrar faaliyete geçti. Avrupa
kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü.
Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı
Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü
Ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde ayrılma kararına sitem etti
Genetiği değiştirilmiş mantarlar sıtma taşıyan sivrisinekleri hızla öldürebiliyor