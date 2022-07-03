Video: Avrupa'nın En Büyük Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi Alternatif Yeşil Yakıtları Teşvik Etti - Son Dakika
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Video: Avrupa'nın En Büyük Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi Alternatif Yeşil Yakıtları Teşvik Etti

03.07.2022 13:40
Video: Avrupa'nın En Büyük Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi Alternatif Yeşil Yakıtları Teşvik Etti

Avrupa'nın sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sektörünün en büyük kongresi olan Avrupa Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi, alternatif yeşil yakıtları tanıtmak amacıyla Çarşamba ve Perşembe günleri İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi.

Avrupa'nın sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sektörünün en büyük kongresi olan Avrupa Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi, alternatif yeşil yakıtları tanıtmak amacıyla Çarşamba ve Perşembe günleri İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi.

Liquid Gas Europe tarafından organize edilen, 2010 yılından bu yana ilk kez İspanya'da düzenlenen ve 2019'dan beri ilk kez yüz yüze gerçekleşen kongre, Avrupa'nın LPG sektöründen yüzlerce sergi açan kuruluşu ve katılımcıyı, benzin gibi geleneksel fosil yakıtlara karşı çevre dostu alternatifleri tartışmak üzere biraraya getirdi.

57 ülkenin temsil edildiği kongrede 35 konuşmacı, gaz halindeki sıvı yakıtların hava kirliliğini azaltmada, karbon emisyonlarını düşürmede ve tüketiciler için uygun fiyatlı yakıt seçenekleri sunmada nasıl önemli bir rol oynayabileceği gibi konuları ele aldı.

EWA ABRAMİUK-LETE, Liquid Gas Europe Genel Müdürü:

"Tüm farklı sıvılaştırılmış gaz türü, karbonsuzlaştırma hedefinin yanı sıra hava kalitesinin artmasına da muazzam katkı sağlayabilir. Geleneksel olarak hava kalitesinin artırılması LPG'nin en güçlü faydası olmuştur."

Dünya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Birliği'ne göre, araçlarda kullanılan LPG adı verilen otogaz, benzine oranla yarı yarıya daha az karbon emisyonu üretiyor.

EWA ABRAMİUK-LETE, Liquid Gas Europe Genel Müdürü:

"(LPG) Çok sıra dışı bir enerji kaynağı. Isınmada kullanılabilir, ulaşımda kullanılabilir, yemek yapmada kullanılabilir, çakmaklarda ve mangallarda kullanılabilir, daha pek çok yerde kullanabilirsiniz. Bu yakıtın binden fazla farklı uygulaması bulunuyor."

Liquid Gas Europe, her yıl Avrupa'da 37 milyon tonun üzerinde LPG tüketildiğini ve şimdiye dek 15,4 milyon aracın otogaz ile çalıştığını belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Barselona, İspanya, Lpg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Avrupa'nın En Büyük Sıvılaştırılmış Gaz Kongresi Alternatif Yeşil Yakıtları Teşvik Etti - Son Dakika

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