Video: Avrupa Parlamentosu Seçim Sistemi Nasıl İşliyor? 6 Soruda Cevaplar
1 saat önce
Avrupa Birliği ülkelerinde beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başladı.
Avrupa Birliği
ülkelerinde beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başladı. Peki Birlik düzeyinde yapılan seçim sistemi nasıl işliyor? AP seçimleriyle ilgili akla gelen soruların cevaplarını derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:46
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