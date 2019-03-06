Son Dakika Haberleri: Video: Avrupa Parlamentosu Seçim Sistemi Nasıl İşliyor? 6 Soruda Cevaplar

Video: Avrupa Parlamentosu Seçim Sistemi Nasıl İşliyor? 6 Soruda Cevaplar

1 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerinde beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başladı.

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Avrupa Birliği ülkelerinde beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başladı. Peki Birlik düzeyinde yapılan seçim sistemi nasıl işliyor? AP seçimleriyle ilgili akla gelen soruların cevaplarını derledik.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:46 

Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya
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