Son Dakika Haberleri: Video | Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel'deki Türkler için ne ifade ediyor?

Video | Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel'deki Türkler için ne ifade ediyor?

12 saat önce

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 400 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu'nda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenteri belirleyecek. AP seçimleri Brüksel'deki Türk vatandaşları için ne ifade ediyor?

Video | Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel'deki Türkler için ne ifade ediyor?, System.String[]
Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 400 milyon seçmen Avrupa Parlamentosu'nda 5 yıl boyunca görev yapacak olan 751 parlamenteri belirleyecek. 28 AB ülkesinde 4 gün boyunca sürecek olan oy verme işlemi başladı. Fransa, Almanya, Hollanda ve daha bir çok ülkeden seçimlere katılan Türk asıllı adaylar da var.

Peki Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları için ne ifade ediyor? Oy kullanacaklar mı? euronews nabız yokladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:08 
Brüksel, Avrupa, Dünya
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