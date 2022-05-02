Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı

02.05.2022 23:12
Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı

Nesli tükenmekte olan türlerin popülasyonunu artırma yönünde çalışmalar yapan Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hükümeti son olarak Salı günü, kritik tehdit altında bulunan 100 benekli ağaç kurbağasını yaban hayatına bıraktı.

Nesli tükenmekte olan türlerin popülasyonunu artırma yönünde çalışmalar yapan Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti hükümeti son olarak Salı günü, kritik tehdit altında bulunan 100 benekli ağaç kurbağasını yaban hayatına bıraktı.

Benekli ağaç kurbağaları, Yeni Güney Galler'de 2001 yılında, dünya genelinde kurbağa kolonilerinde zaman zaman ölümlere yol açan ve kurbağa popülasyonlarını etkileyen kitrid mantarı yüzünden tamamen ortadan kalkmıştı.

Yeni benekli ağaç kurbağası popülasyonu, bu hayvanların hastalığa direnç gösterdiği Avustralya'nın Victoria eyaletinin çeşitli bölgelerinden alınarak esaret altında yetiştirildi.

Bu serbest bırakma, Avustralya'da yaşanan orman yangınlarından bu yana benekli ağaç kurbağa popülasyonunu yeniden oluşturma yolundaki ilk girişim oldu. Kurbağalar, Avustralya'nın en yüksek dağlık ortamına sahip Kosciuszko Ulusal Parkı'nda serbest bırakıldı.

NSW Çevre ve Miras Ofisi'nin, Melbourne'de bulunan hayvanat bahçesi tabanlı bir doğa koruma organizasyonu olan Zoos Victoria ve Amfibi Araştırma Merkezi ile yaptığı ortaklık kurbağa popülasyonunu, yangınlar ve hastalık yüzünden büyük darbe aldığı her iki eyalette de sürdürülebilir bir düzeye geri döndürmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Avustralya'nın Sidney kentinden bildiriyor

YORUMLAR
500
MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor Video: Hindistan'ın Başkentindeki Devasa Çöplükten Beş Gündür Alevler ve Duman Yükseliyor

Avustralya, Galler, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 23:18:23. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Avustralya'da Kritik Tehdit Altındaki Kurbağalar Yaban Hayata Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement