Video | Avustralya'da Üzerini 500 Kenenin Kapladığı Piton Kurtarıldı
43 dakika önce
Avustralyalı yılan avcıları, üzerine yaklaşık 500 adet kene bulunan bir pitonu yakalayarak tedavi altına aldı.
Avustralyalı yılan avcıları, üzerine yaklaşık 500 adet kene bulunan bir pitonu yakalayarak tedavi altına aldı.
Ülkenin en doğu noktası olan Gold Coast şehrinde bir evin arka bahçesinde bulunan yılanın hasta olduğu, kenelerin de bu sebeple yapıştığı sanılıyor
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:52
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