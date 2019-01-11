Son Dakika Haberleri: Video | Avustralya'da Üzerini 500 Kenenin Kapladığı Piton Kurtarıldı

Video | Avustralya'da Üzerini 500 Kenenin Kapladığı Piton Kurtarıldı

43 dakika önce

Avustralyalı yılan avcıları, üzerine yaklaşık 500 adet kene bulunan bir pitonu yakalayarak tedavi altına aldı.

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Avustralyalı yılan avcıları, üzerine yaklaşık 500 adet kene bulunan bir pitonu yakalayarak tedavi altına aldı.

Ülkenin en doğu noktası olan Gold Coast şehrinde bir evin arka bahçesinde bulunan yılanın hasta olduğu, kenelerin de bu sebeple yapıştığı sanılıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:52 

Dünya
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