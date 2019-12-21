Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu - Son Dakika Dünya

Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

6 saat önce

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.

">

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.View on euronews

Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz
Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi

Son Dakika Haberleri
20:56 "Torba kanun teklifi" Genel Kurulda kabul edildi - Son Dakika Haber
20:50 ABD donanması, 'ulusal güvenliğe tehdit' diyerek TikTok'u yasakladı - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:42 Güvenlik soruşturması şartı yasa teklifinden çıkarıldı - Son Dakika Haber
20:42 Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]