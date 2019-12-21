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Video: Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu
6 saat önce
Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.
Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:03
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