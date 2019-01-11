Video | Avustralyalı Kadınlardan Suudi Rahaf'a Üstsüz Destek Gösterisi
1 saat önce
Avustralyalı kadınlar Tayland'da havaalanında kendisini bir otel odasına kapatan Rahaf Muhammed Kunun ile dayanışma için Suudi Arabistan konsolosluğu önünde toplandı.
Avustralyalı kadınlar Tayland
'da havaalanında kendisini bir otel odasına kapatan Rahaf Muhammed Kunun ile dayanışma için Suudi Arabistan
konsolosluğu önünde toplandı. Ülkesine geri gönderilmek istenen Suudi kadının serbest bırakılmasını isteyen göstericiler Suudi Arabistan'ı üstsüz protesto etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:28
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