Son Dakika Haberleri: Video | Avustralyalı Kadınlardan Suudi Rahaf'a Üstsüz Destek Gösterisi

Video | Avustralyalı Kadınlardan Suudi Rahaf'a Üstsüz Destek Gösterisi

1 saat önce

Avustralyalı kadınlar Tayland'da havaalanında kendisini bir otel odasına kapatan Rahaf Muhammed Kunun ile dayanışma için Suudi Arabistan konsolosluğu önünde toplandı.

">
Avustralyalı kadınlar Tayland'da havaalanında kendisini bir otel odasına kapatan Rahaf Muhammed Kunun ile dayanışma için Suudi Arabistan konsolosluğu önünde toplandı. Ülkesine geri gönderilmek istenen Suudi kadının serbest bırakılmasını isteyen göstericiler Suudi Arabistan'ı üstsüz protesto etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:28 

Tayland, Suudi Arabistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı Gençlerin Ormanda Çektiği Video Dünya Gündemine Oturdu

Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:29:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Avustralyalı Kadınlardan Suudi Rahaf'a Üstsüz Destek Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]