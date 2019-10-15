Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı
1 saat önce
İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı.
İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:04
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