Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi.