Son Dakika Haberleri: Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı
Son Dakika Dünya Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı

Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı

1 saat önce

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı.

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İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi.

Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı

İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:04 
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