Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı.



Mahkeme kararına tepkili binlerce Katalan eylemci havaalanında toplandı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi. Bazıları etraftaki camları kırarken, çıkan olaylarda en az 53 kişi yaralandı.