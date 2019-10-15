Video | Bağımsızlık yanlısı Katalanlar polisle çatıştı
1 saat önce
İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi.
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarının protesto edildiği eylemde çatışma çıktı.
Mahkeme kararına tepkili binlerce Katalan eylemci havaalanında toplandı. Polis öfkeli kalabalığa plastik mermi ve coplarla müdahale etti. Göstericiler de güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerinden su püskürterek karşılık verdi. Bazıları etraftaki camları kırarken, çıkan olaylarda en az 53 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:12
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