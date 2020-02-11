Video: Bahçeli: 'Şam'a girmeyi planlamalı, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında "Türk milleti, gerekirse artık başka bir seçenek de görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" dedi.View on euronews