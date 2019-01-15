Son Dakika Haberleri: Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak

Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak

38 dakika önce

Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.

Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:20 Kaynak: Youtube

Avustralya, Genel
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