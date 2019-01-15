Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak
38 dakika önce
Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.
Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.…
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:20 Kaynak: Youtube
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