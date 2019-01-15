Son Dakika Haberleri: Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak

Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak

26 dakika önce

Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.

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Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:28 

Avustralya, Dünya
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