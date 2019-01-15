Video | Balık Ölümlerine Önlem İçin Akarsu ve Göllere Oksijen Pompalanacak
26 dakika önce
Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.
Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle milyonlarca balığın ölmesinin ardından nehir ve göllere mekanik şekilde oksijen pompalanacağı açıklandı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:28
Köpeğin Başını Okşayan Kutup Ayısı Sosyal Medyayı Salladı
ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi
Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok
ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti