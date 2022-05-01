Video: Bangladeş'in Başkenti, Bayram İçin Yola Çıkanların Heyecanına Şahit Oluyor - Son Dakika
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Video: Bangladeş'in Başkenti, Bayram İçin Yola Çıkanların Heyecanına Şahit Oluyor

01.05.2022 14:10
Video: Bangladeş'in Başkenti, Bayram İçin Yola Çıkanların Heyecanına Şahit Oluyor

Bangladeş'in başkentinde normalde işlek caddeler Cuma sabahı daha az trafiğe şahit olurken milyonlarca insan otobüs garlarında, tren istasyonlarında ve nehirlerdeki limanlardaydı.

Bangladeş'in başkentinde normalde işlek caddeler Cuma sabahı daha az trafiğe şahit olurken milyonlarca insan otobüs garlarında, tren istasyonlarında ve nehirlerdeki limanlardaydı.

Dakka'da yaşayanlar, her yıl yaşanan bu akının Kovid-19 pandemisi sebebiyle iki sene boyunca durdurulması sonrasında köylerdeki akrabaları ve yakınları ile bayram kutlamalarına katılmak için bu sene memleketlerine gidiyor.

Bangladeş'te Ramazan Bayramı, yeni ayın görülmesine bağlı olarak 3 Mayıs'ta veya civarında kutlanacak.

SABİKUN NAHAR, Yolcu:

"Benim ismim Sabikun Nahar. İkinci sınıftayım. Bayramı dedemin evinde kutlayacağım."

TUMPA MONİ, Yolcu:

"Ben Tumpa Moni. Evim Jamalpur bölgesinde bulunuyor. Bayramı annem ve babamla birlikte kutlayacağım. İş aramak için Dakka'ya gelmiştim ve şimdi bayramı kutlamak için memleketime gidiyorum. Pek çok insan geçen bayramda pandemi nedeniyle gidememişti. Ama şimdi herkes memleketine dönüyor. Bu kalabalığın içinde eve gidebilmek bana büyük keyif veriyor."

Yolculardan bazıları, içeride koltuk kalmadığı için trenlerin üstünde oturmak zorunda kalıyor.

Seyahate çıkanlardan Naeem, duygularının kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

NAEEM, Yolcu:

"Duygularımdan bahsetmek gerekirse, bu gerçekten kelimelerle ifade edilemez. Eğitim için Dakka'da kaldım ve şimdi bayramı ailemle kutlamak için memleketime döneceğim. Hepimiz mutluyuz. Bayramı herkesle birlikte kutlayacağız."

Bangladeş Demiryolları Bakanı Nurul Islam Sujan, bayram öncesinde trenlere yedi gün boyunca haftalık ara verilmeden devam edileceği için yetkililerin özel bir düzenlemeyle 92 şehirlerarası tren işleteceğini açıklamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Bangladeş'in Başkenti, Bayram İçin Yola Çıkanların Heyecanına Şahit Oluyor - Son Dakika


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