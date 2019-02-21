Son Dakika Haberleri: Video : Bangladeş'te Yangın: 70 Ölü, Sayı Artabilir

Video : Bangladeş'te Yangın: 70 Ölü, Sayı Artabilir

56 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:13 

Bangladeş, Dünya
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