Son Dakika Haberleri: Video | Bangladeşlilerin Ramazan Bayramı öncesi yolculuk çilesi
Son Dakika Dünya Haber

Video | Bangladeşlilerin Ramazan Bayramı öncesi yolculuk çilesi

1 saat önce

Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi arasında olan Bangladeş'te Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen on birlece kişi tren ve vapur istasyonlarına akın etti. Başkent Daka'da bilet bulmak için uzun süre kuyruk bekleyen vatandaşlar, yolculuk esnasında da aşırı kalabalıktan dolayı sıkıntı yaşadı.

Video | Bangladeşlilerin Ramazan Bayramı öncesi yolculuk çilesi, System.String[]
Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi arasında olan Bangladeş'te Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen on birlece kişi tren agrlarına ve vapur iskelelerine akın etti. Ülkenin başkenti Daka'da bilet bulmak için uzun süre kuyruk bekleyen vatandaşlar, yolculuk esnasında da aşırı kalabalıktan dolayı sıkıntı yaşadı.

Trenlere sığmayan yolcular vagonların tepesine çıkarak ilginç görüntüler oluşturdu. Yetkililer işi gereği Daka'da çalışan 20 milyonu aşkın kişinin bayram tatilinde seyahat ettiğini açıkladı. Uzak Doğu'daki çoğu Müslüman Ay takvimine göre Şevval ayınının başlangıcını işaret eden hilali görmediği için Türkiye ve Orta Doğu'daki diğer Müslüman ülkelere göre Ramazan Bayramı'nı bir gün geç kutluyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:53 
Bangladeş, Ramazan Bayramı, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 20:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Bangladeşlilerin Ramazan Bayramı öncesi yolculuk çilesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]