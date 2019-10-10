Son Dakika Haberleri: Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir
Son Dakika Dünya Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir

Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir

1 saat önce

Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi. Sunucu Courtney Kube'ün 4 yaşındaki oğlu annesinin haber okuduğu sırada yanına gelerek sarılmak istedi.

Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir, System.String[]

Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi.


Sunucu Courtney Kube 4 yaşındaki ikiz oğullarını okula bırakamayınca, işe getirmek zorunda kaldı.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36 
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