Video | Barış Pınarı Harekatı'nın haberi esnasında stüdyoda davetsiz misafir
1 saat önce
Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi.
Amerikan haber kanalı NBC News'de, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı canlı yayın esnasında stüdyoya davetsiz misafir girdi.
Sunucu Courtney Kube'ün 4 yaşındaki oğlu annesinin haber okuduğu sırada yanına gelerek sarılmak istedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:40
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