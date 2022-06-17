Video: Barselona 27. Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Video: Barselona 27. Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'na Ev Sahipliği Yaptı

17.06.2022 13:31
Video: Barselona 27. Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'na Ev Sahipliği Yaptı

Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'nun (ISEA) 27'ncisi 10-16 Haziran tarihleri arasında ilk kez İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi.

Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'nun (ISEA) 27'ncisi 10-16 Haziran tarihleri arasında ilk kez İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi.

ISEA dünyanın en önde gelen uluslararası sanat ve teknoloji etkinliklerinden biri.

Her yıl düzenlenen sempozyum 10 yıldır bir Avrupa kentinde düzenlenmiyordu ve son iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle sadece çevrimiçi düzenlenebilmişti.

PAU ALSİNA, ISEA 2022 Barselona Direktörü:

"Katılımcılar yeniden yüz yüze biraraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Dünyaya açık bir Akdeniz kenti olarak insanları biraraya getirme ruhuyla ev sahibi şehir olarak Barselona, iki yıllık pandemi arasından sonra açıkcası en ideal yerdi."

Barselona'daki Sant Pau Hastanesi'nin Modernist Alanı ve diğer şehir mekanları gibi halka açık belli başlı galeriler de elektronik ve teknolojik sanat sergileri açtı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Barselona, Sempozyum, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Barselona 27. Uluslararası Elektronik Sanatlar Sempozyumu'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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