Video: Barselona, Nobel Ödüllü Yazar Gabriel Garcia Marquez'e Adanmış Bir Kütüphane Açacak - Son Dakika

Barselona, 28 Mayıs'ta Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'e adanmış bir kütüphane açacak.

Latin Amerika edebiyatı alanında uzmanlaşmış olan ve 12 milyon euroya (yaklaşık 12,64 milyon ABD doları) mal olan kütüphane, kentin en büyük üçüncü kütüphanesi olacak.

Madrid'deki Summa Mimari Stüdyosu tarafından tasarlanan yenilikçi kütüphane binası, tamamen ahşap ve camdan yapılmış, üç cepheden oluşan sürdürülebilir bir yapı.

NEUS CASTELLANO, Gabriel Garcia Marquez Kütüphanesi Müdürü:

"21. yüzyıl kütüphanesi, kitapları olduğu için hala bir kütüphane olarak tanımlanabilir. Ancak bir fark var; o da sadece kitap rafları değil, daha çok eğlenceyle ilgili olan koltuklu dinlenme alanları olması."

Kütüphane aynı zamanda, 16-19 Haziran tarihleri arasında düzenlecek ve 12 ülkeden 22 yazarı biraraya getirecek olan KM Amerika Festivali gibi etkinliklerle Latin Amerika edebiyatını tanıtmayı da hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.