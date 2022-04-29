Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor - Son Dakika
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Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor

29.04.2022 15:27
Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor

Filistinli şefler, Ramazan'da Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir imarethane olan İbrahim Tekkesi'nde muhtaç aileler için yemek hazırlıyor.

Filistinli şefler, Ramazan'da Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir imarethane olan İbrahim Tekkesi'nde muhtaç aileler için yemek hazırlıyor. İbrahim Tekkesi'nde yaygın olarak pişirilen yemekler arasında bulgur, kuru fasulye, et ve tavuk yemekleri bulunuyor.

LUEY EL-HATİB, İbrahim Tekkesi Müdürü: "Şu an, İsrail'in uygulamaları yüzünden 1984 yılında buraya taşınan İbrahim Tekkesi'nde bulunuyoruz. Burası yoksul aileler için güvenli bir sığınak olduğundan yıl boyunca yoksul ailelere yemek dağıtma işini halen sürdürüyoruz. Yıl içerisinde, olağan günlerde beş gün geleneksel bir Filistin çorbası olan "Garisha" çorbası, Pazartesi ve Perşembe günleri ise tavuk ve et yemeği veriliyor. Ramazan ayında dağıttığımız yemek miktarı iki katına çıkıyor. Kutsal ay boyunca günde 16.000 civarında yemek sunuyoruz. Ramazan boyunca burada faaliyeti sürdürmemiz iş insanlarının bağışları sayesinde oluyor." El-Hatib'in verdiği bilgiye göre, İbrahim Tekkesi uzak köylerde yaşayanlara, kendi evlerinde pişirmeleri için pişmemiş gıda yardımında da bulunuyor. El-Hatib, İbrahim Tekkesi'nin eski El Halil kentinde kuruluşundan beri bu manzaranın asırlardır yaşandığını söyledi. Yıl boyunca yerel iş insanlarının yanı sıra yabancı ve Arap heyetlerin de İbrahim Tekkesi'ne yemeklik temel malzemeleri satın alması için bağışta bulunuyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre Batı Şeria nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü yoksulluk çekiyor; bunların yüzde 5,8'i ise aşırı yoksulluk içerisinde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in El Halil kentinden bildiriyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor - Son Dakika


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