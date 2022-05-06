Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor - Son Dakika
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Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor

06.05.2022 10:48
Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor

Çin'in başkenti Beijing'de yakın zamanda Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artış karşısında çapraz bulaşma riskini azaltmak amacıyla 1-4 Mayıs tarihleri arasında kentteki restoranlarda yerinde yemek hizmetinin durdurulup paket hizmetlerine geçilmesiyle teslimat hizmetleri tam kapasite...

Çin'in başkenti Beijing'de yakın zamanda Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artış karşısında çapraz bulaşma riskini azaltmak amacıyla 1-4 Mayıs tarihleri arasında kentteki restoranlarda yerinde yemek hizmetinin durdurulup paket hizmetlerine geçilmesiyle teslimat hizmetleri tam kapasite çalışmaya başladı.

Çin'de şu anda Cumartesi günü başlayan 5 günlük İşçi Bayramı devam ediyor. Bayram sırasında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Kentteki teslimat şirketlerinden, kent sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının sağlanması için çalışma kapasitelerini artırmaları istendi.

Çin'in önde gelen çevrimiçi yemek teslimat platformlarından biri olan Eleme, 24 saat teslimat sağlamak için kuryelerini seferber etti.

CHEN YONG, Eleme Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı:

"Beijing'de restoranlarda yerinde yemek hizmetlerinin askıya alınmasından sonra teslimat ve süpermarket siparişlerinde keskin bir artış yaşandı. Platformda 24 saat teslimat kapasitesi sunabilmek için özel bir teslimat ekibi organize ettik. Ayrıca teslimat görevlilerinin her gün yeterli salgın önleme malzemeleriyle donatılmasını sağlayarak salgından korunma önlemlerini tümüyle uyguluyoruz. Kuryelerimizin çalışmaya başlamadan 48 saat önce alınmış negatif nükleik asit testi raporları sunmalarını da zorunlu tutuyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin güvenliğini tamamen sağlamak için gıda güvenliği mühürlerini de teşvik ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor - Son Dakika


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