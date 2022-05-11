Video: Beijing'in Chaoyang Bölgesinde Salgın Önleme ve Kontrol Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Video: Beijing'in Chaoyang Bölgesinde Salgın Önleme ve Kontrol Önlemleri Artırıldı

11.05.2022 17:48
Video: Beijing'in Chaoyang Bölgesinde Salgın Önleme ve Kontrol Önlemleri Artırıldı

Beijing, 22 Nisan'dan bu yana Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadele ediyor.

Beijing, 22 Nisan'dan bu yana Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadele ediyor. Kentte Pazartesi günü 61 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası kayda geçti.

Enfeksiyon vakalarının çoğunun görüldüğü Chaoyang bölgesindeki salgın önleme ve kontrol önlemleri artırıldı.

Beijing, Chaoyang'daki ve toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı diğer bölgelerdeki işverenlere, çalışanlarının evden çalışmalarına yönelik düzenlemeler yapmaları talimatı verdi.

Otobüslerin geçiş sıklığı düşürülürken çalışan otobüs ve metrolar belirli duraklardan durmadan geçiyor.

Chaoyang'daki iç mekan eğlence tesisleri ve ticari komplekslerde işlerin askıya alınması devam edecek.

İnsanların günlük ihtiyaçlarını sağlayan emtia piyasaları ve diğer işletmeler açık olmaya devam ederken bölgedeki restoranlar çevrimiçi sipariş alabilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Pazartesi, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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