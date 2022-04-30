Video: Beijing Kovid-19'un Yeniden Canlanmasına Karşı Üç Tur Nükleik Asit Testi Yürütüyor - Son Dakika
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Video: Beijing Kovid-19'un Yeniden Canlanmasına Karşı Üç Tur Nükleik Asit Testi Yürütüyor

30.04.2022 12:18
Video: Beijing Kovid-19'un Yeniden Canlanmasına Karşı Üç Tur Nükleik Asit Testi Yürütüyor

Çin'in başkenti Beijing 22 Nisan'dan bu yana Kovid-19'un yeniden canlanması ile mücadele ediyor.

Çin'in başkenti Beijing 22 Nisan'dan bu yana Kovid-19'un yeniden canlanması ile mücadele ediyor. Enfeksiyon vakalarının çoğunluğu Chaoyang bölgesinde bulunuyor. Kent, Pazartesi'den Cumartesi gününe kadar üç tur nükleik asit testi yürütüyor.

ZHU LİNLİN, Chaoyang Bölgesi Taiyanggong Toplum Sağlığı Hizmet Merkezi Geleneksel Çin Tıbbı Direktörü:

"(Nükleik asit testi çalışmalarının) ilk gününde bu alanda yaklaşık 3.200 kişi nükleik asit testinden geçirildi. Üç saatte binin üzerinde kişiye test yaptım. Bugün (27 Nisan) buraya 5.40'ta vardım. Çalışmaya 6.30'da başladık. Kovid-19 yeniden canlanmışken sadece bir vaka olsa bile Chaoyang bölgesinde yaşayanlar çok hızlı biçimde yanıt veriyor."

Chaoyang bölgesinde bazı yerleşim alanları hala kapalı yönetim altında bulunuyor. Zhu ve meslektaşları aynı zamanda evinde karantina altında bulunan insanlara da test uyguluyor.

ZHU LİNLİN, Chaoyang Bölgesi Taiyanggong Toplum Sağlığı Hizmet Merkezi Geleneksel Çin Tıbbı Direktörü:

"Jiuduhui yerleşim topluluğundaki 7 numaralı binaya doğru gidiyoruz. Yüksek ve orta riskli bölgelerden gelenler evlerinde karantinaya alınmak zorunda. Dolayısıyla onlara kapıda nükleik asit testi uygulayacağız. Halen (Chaoyang bölgesinde) çok sayıda test alanı bulunuyor. Bu yüzden çok fazla sağlık çalışanına ihtiyaç var. Şimdi topluluk çalışanları kare kod kontrolü yaparak ve kayıt alarak bize yardım ediyor. Gönüllüler de bize katılıyor. İnsanlar (virüsle mücadelede) birlikte çaba gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Beijing Kovid-19'un Yeniden Canlanmasına Karşı Üç Tur Nükleik Asit Testi Yürütüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Beijing Kovid-19'un Yeniden Canlanmasına Karşı Üç Tur Nükleik Asit Testi Yürütüyor - Son Dakika
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