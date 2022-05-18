Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor - Son Dakika
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Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor

18.05.2022 16:11
Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor

Yeniden canlanan Kovid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar 12 bölgede üç toplu nükleik asit testi daha yürütecek.

Yeniden canlanan Kovid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar 12 bölgede üç toplu nükleik asit testi daha yürütecek.

Son hamle, Cuma gününden Pazar gününe kadar 12 bölgede gerçekleştirilen üç toplu Kovid-19 taramasının ardından geldi.

Beijing'in toplu taşıma sistemi de Kovid-19'un yayılmasına karşı korunmak için önlemleri artırdı.

Salı gününden itibaren, kapalı yönetim altındaki alanların yakınında yaşayan sakinlerin otobüse binmeden ya da metroyu kullanmadan önce yeşil sağlık kodu göstermeleri gerekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Video: Kitlesel Taramalar Beijing'in Kovid-19'la Mücadelesinde Büyük Öneme Sahip Video: Kitlesel Taramalar Beijing'in Kovid-19'la Mücadelesinde Büyük Öneme Sahip
Kaynak: Xinhua

Pazartesi, Pekin, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor - Son Dakika


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