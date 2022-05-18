Video: Beijing, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Kontrol Altına Almak İçin Önlemleri Artırıyor

Yeniden canlanan Kovid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing, Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar 12 bölgede üç toplu nükleik asit testi daha yürütecek.

Son hamle, Cuma gününden Pazar gününe kadar 12 bölgede gerçekleştirilen üç toplu Kovid-19 taramasının ardından geldi.

Beijing'in toplu taşıma sistemi de Kovid-19'un yayılmasına karşı korunmak için önlemleri artırdı.

Salı gününden itibaren, kapalı yönetim altındaki alanların yakınında yaşayan sakinlerin otobüse binmeden ya da metroyu kullanmadan önce yeşil sağlık kodu göstermeleri gerekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.