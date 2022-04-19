Video: Benekli Foklar Çin'in Liaodong Körfezi'nde İyi Şekilde Korunuyor - Son Dakika

Benekli foklar, her yıl Aralık ayından bir sonraki Mayıs'a kadar Çin'in kuzeydoğusundaki Bohai Denizi'nde yer alan ve her yıl yaklaşık 200 fokun dünyaya geldiği Liaodong Körfezi'ndeki yaşam alanlarına dönüyor.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında bulunan benekli foklar, "Bohai Denizi'nin cinleri" olarak da adlandırılıyor. Ancak, bu cinlerin dünyaya geldikten sonra birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerekiyor.

İnsan dostları, yenidoğanlara yardım eli uzatmaya hazır.

Panjin Tarım ve Köy İşleri Bürosu WANG XİAOBO

"2021'de yedi benekli foku kurtardık. Üç tanesi kendi kendine hayatta kalabilecek durumdaydı, bu sebepten doğrudan denize bırakıldılar. Diğer dördü ise kendi kendilerini besleyemeyecek lanugo yavrulardı (prematüre doğmuş)."

Yardıma ihtiyaç duyan foklar, tedavi görüp yeniden yaban hayatına uyum sağlama yönünde eğitim alabilecekleri Liaoning Okyanus ve Su Ürünleri Bilimi Araştırma Enstitüsü ile Sun Asia Okyanus Dünyası'ndaki Sudaki Yaban Hayatını Kurtarma Merkezi'ne gönderilecek.

Dalian Sun Asia Turizm Holding Limited Şirketi, Deniz Yaşamı Bölümü Genel Müdürü ZHANG SHENGJİU

"Yaban hayatına yeniden kazandırma merkezimizde balık ağları ve balıkçı teknelerinden nasıl uzak duracakları, nasıl balık yakalayacakları, yabancı cisimleri nasıl tanıyacakları ve diğer beceriler üzerine eğitilecekler. Şartları sağlayanlar yeniden doğaya bırakılacak."

Dalian kentindeki 37 benekli fok yavrusu, 10 Mayıs 2021'de salıverme koşullarını karşıladıklarına karar verilmesinin ardından denize bırakıldı.

Dalian, 1992'de foklar için il düzeyinde bir koruma alanı oluşturmuştu. Aradan geçen 30 yılda 384 benekli fok kurtarıldı. Fokların hayatta kalma oranı da yüzde 80'i geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.