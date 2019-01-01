Son Dakika Haberleri: Video | Berlin'den Boston'a Yeni Yıl Kutlamalarında Geleneksel Soğuk Duş

Video | Berlin'den Boston'a Yeni Yıl Kutlamalarında Geleneksel Soğuk Duş

31 dakika önce

Yeni yılı buz gibi sularda yüzerek karşılamak dünyanın bir çok noktasında sürdürülen bir gelenek. Berlin'den Boston'a yine binlerce kişi yılın ilk gününde kendini buz gibi sulara attı.

Yeni yılı buz gibi sularda yüzerek karşılamak dünyanın bir çok noktasında sürdürülen bir gelenek. Berlin'den Boston'a yine binlerce kişi yılın ilk gününde kendini buz gibi sulara attı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:19 

Berlin, Boston, Dünya
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