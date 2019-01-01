Video | Berlin'den Boston'a Yeni Yıl Kutlamalarında Geleneksel Soğuk Duş
31 dakika önce
Yeni yılı buz gibi sularda yüzerek karşılamak dünyanın bir çok noktasında sürdürülen bir gelenek. Berlin'den Boston'a yine binlerce kişi yılın ilk gününde kendini buz gibi sulara attı.
Yeni yılı buz gibi sularda yüzerek karşılamak dünyanın bir çok noktasında sürdürülen bir gelenek. Berlin
'den Boston
'a yine binlerce kişi yılın ilk gününde kendini buz gibi sulara attı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:19
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