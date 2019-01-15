Son Dakika Haberleri: Video: Beyaz Saray'a Mc Donalds'dan 300 Hamburger Ismarlayan Trump: Cebimden Ödedim

Video: Beyaz Saray'a Mc Donalds'dan 300 Hamburger Ismarlayan Trump: Cebimden Ödedim

26 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyleyemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza sipariş etti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyleyemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza sipariş etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:43 

Dünya
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