Video: Beyaz Saray'a Mc Donalds'dan 300 Hamburger Ismarlayan Trump: Cebimden Ödedim
26 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyleyemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza sipariş etti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:43
Erdoğan - Trump Görüşmesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi
Trump, Hükümetin Kapanması Nedeniyle Konuklarına Hamburger Ismarladı
ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti
Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi