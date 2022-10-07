Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı

07.10.2022 14:52
Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı

Video Biçimi: 1920 x 1080 25.0fps MP4Dosya Boyutu: 66.05 MBHABER: Putin yaptırımları yumuşatmak için ekonomik önlemler çağrısı yaptıTARİH: 7 Ekim 2022UZUNLUK: 00: 01: 06YER: Moskova, RusyaKATEGORİ: EkonomiÇEKİM LİSTESİ: 1. Putin'in bir hükümet toplantısında video bağlantısı aracılığıyla ekonomik konulara dair yaptığı konuşmadan çeşitli görüntülerHABERİN İÇERİĞİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, yoğunlaşması beklenen Batı yaptırımlarına yanıt olarak ekonomik önlemler alınmasını istedi.Bir hükümet toplantısında video bağlantısı aracılığıyla ekonomik konularla ilgili konuşan Putin, hem kısa hem de orta vadede esnek, etkili eylemler planlamanın ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamanın gerekli olduğunu söyledi.Putin, hükümet ve merkez bankasından, makroekonomik göstergelerin sürdürülebilir bir şekilde toparlanmasını sağlamalarını istedi.Putin, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracata yönelik sektörlerin baskı altında olduğunu ve Rus ihracatçıların diğer pazarlara geçişinin zaman aldığını kaydetti.Bu arada Putin, sanayi üretiminin bir önceki yılın seviyesine dönmesi gibi bazı olumlu eğilimlere de dikkat çekti.Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)¦

HABER: Putin yaptırımları yumuşatmak için ekonomik önlemler çağrısı yaptı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Putin'in bir hükümet toplantısında video bağlantısı aracılığıyla ekonomik konulara dair yaptığı konuşmadan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, yoğunlaşması beklenen Batı yaptırımlarına yanıt olarak ekonomik önlemler alınmasını istedi.

Bir hükümet toplantısında video bağlantısı aracılığıyla ekonomik konularla ilgili konuşan Putin, hem kısa hem de orta vadede esnek, etkili eylemler planlamanın ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamanın gerekli olduğunu söyledi.

Putin, hükümet ve merkez bankasından, makroekonomik göstergelerin sürdürülebilir bir şekilde toparlanmasını sağlamalarını istedi.

Putin, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracata yönelik sektörlerin baskı altında olduğunu ve Rus ihracatçıların diğer pazarlara geçişinin zaman aldığını kaydetti.

Bu arada Putin, sanayi üretiminin bir önceki yılın seviyesine dönmesi gibi bazı olumlu eğilimlere de dikkat çekti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Moskova, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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