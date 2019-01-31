Son Dakika Haberleri: Video | Bilim İnsanları Biyolojik Robotlar Yardımıyla Kendi Kendine Şekil Alan Yapay Kornea Üre…

Video | Bilim İnsanları Biyolojik Robotlar Yardımıyla Kendi Kendine Şekil Alan Yapay Kornea Üre…

19 dakika önce

Kornea hastalıkları nedeniyle her yıl 1,5 ila 2 milyon kişi görme yetisini kaybediyor.

Kornea hastalıkları nedeniyle her yıl 1,5 ila 2 milyon kişi görme yetisini kaybediyor. 2012 yılında 148 ülkede yapılan bir çalışma bağışlanan kornea doku sayısının çok yetersiz olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle dünya genelinde bilim insanları yapay kornea üretmek için çalışmalara başladı…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/31/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube

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