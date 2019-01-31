Son Dakika Haberleri: Video | Bilim İnsanları Biyolojik Robotlar Yardımıyla Kendi Kendine Şekil Alan Yapay Kornea Üretti

Video | Bilim İnsanları Biyolojik Robotlar Yardımıyla Kendi Kendine Şekil Alan Yapay Kornea Üretti

1 saat önce

Kornea hastalıkları nedeniyle her yıl 1,5 ila 2 milyon kişi görme yetisini kaybediyor.

">
Kornea hastalıkları nedeniyle her yıl 1,5 ila 2 milyon kişi görme yetisini kaybediyor. 2012 yılında 148 ülkede yapılan bir çalışma bağışlanan kornea doku sayısının çok yetersiz olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle dünya genelinde bilim insanları yapay kornea üretmek için çalışmalara başladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:49 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı

Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık Bolton'dan Akıllara Durgunluk Veren Açıklama: Maduro Halkın Petrol ve Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Bilim İnsanları Biyolojik Robotlar Yardımıyla Kendi Kendine Şekil Alan Yapay Kornea Üretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]