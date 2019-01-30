Video: Bilincini Kaybeden Buz Hokeyi Oyuncusunun Hayatını Teknik Direktörün İlk Yardımı Kurtardı
1 saat önce
Rusya'da maç sırasında darbe alarak yaralanan amatör buz hokeyi oyuncusunu, takımın teknik direktörü kurtardı.
Rusya
'da maç sırasında darbe alarak yaralanan amatör buz hokeyi oyuncusunu, takımın teknik direktörü kurtardı
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:46
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