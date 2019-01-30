Son Dakika Haberleri: Video: Bilincini Kaybeden Buz Hokeyi Oyuncusunun Hayatını Teknik Direktörün İlk Yardımı Kurtardı

Video: Bilincini Kaybeden Buz Hokeyi Oyuncusunun Hayatını Teknik Direktörün İlk Yardımı Kurtardı

1 saat önce

Rusya'da maç sırasında darbe alarak yaralanan amatör buz hokeyi oyuncusunu, takımın teknik direktörü kurtardı.

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Rusya'da maç sırasında darbe alarak yaralanan amatör buz hokeyi oyuncusunu, takımın teknik direktörü kurtardı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:46 

Rusya Federasyonu, Dünya
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