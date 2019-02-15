Son Dakika Haberleri: Video | Binicilik ile Jimnastik Buluştu: 'Atlı Jimnastik'

Video | Binicilik ile Jimnastik Buluştu: 'Atlı Jimnastik'

1 saat önce

Jimnastik ve binicilik ayrı ayrı yeterince zorlayıcı iki spor, peki ya ikisini aynı anda yapınca? Buna 'atlı jimnastik' deniyor ve Avusturalya'da popülerliğini günden güne artıran bir spor dalı ortaya çıkıyor.

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Jimnastik ve binicilik ayrı ayrı yeterince zorlayıcı iki spor, peki ya ikisini aynı anda yapınca? Buna 'atlı jimnastik' deniyor ve Avusturalya'da popülerliğini günden güne artıran bir spor dalı ortaya çıkıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:43 

Avustralya, Dünya
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