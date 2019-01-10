Video | Binlerce Elvis Presley Hayranı Avustralya'daki Festivalde Buluştu
17 dakika önce
Rock and Roll müziğin efsane ismi Amerikalı sanatçı Elvis Presley'nin ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen Parkes Elvis Festival'a katılmak isteyen binlerce müziksever Avustralya'nın Sidney kentine gitti.
Rock and Roll müziğin efsane ismi Amerikalı sanatçı Elvis Presley
'nin ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen Parkes Elvis Festival'a katılmak isteyen binlerce müziksever Avustralya
'nın Sidney kentine gitti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:55
Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı
40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?
Datça, Art Arda 2 Depremle Sarsıldı
49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı