Video | Binlerce Elvis Presley Hayranı Avustralya'daki Festivalde Buluştu
1 saat önce
Rock and Roll müziğin efsane ismi Amerikalı sanatçı Elvis Presley'nin ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen Parkes Elvis Festival'a katılmak isteyen binlerce müziksever Avustralya'nın Sidney kentine gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:41 Kaynak: Youtube
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