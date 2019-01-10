Son Dakika Haberleri: Video | Binlerce Elvis Presley Hayranı Avustralya'daki Festivalde Buluştu

Video | Binlerce Elvis Presley Hayranı Avustralya'daki Festivalde Buluştu

1 saat önce

Rock and Roll müziğin efsane ismi Amerikalı sanatçı Elvis Presley'nin ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen Parkes Elvis Festival'a katılmak isteyen binlerce müziksever Avustralya'nın Sidney kentine gitti.

Rock and Roll müziğin efsane ismi Amerikalı sanatçı Elvis Presley'nin ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen Parkes Elvis Festival'a katılmak isteyen binlerce müziksever Avustralya'nın Sidney kentine gitti.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:41 Kaynak: Youtube

Avustralya, Elvis Presley, Genel
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