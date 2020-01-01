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Video: Binlerce Hollandalı yeni yıl geleneği için soğuk denize girdi
6 saat önce
Binlerce Hollandalı, yeni yıl geleneğini yaşatmak için Scheveningen'den Kuzey Denizi'ne girdi.
Binlerce Hollandalı, yeni yıl geleneğini yaşatmak için Scheveningen'den Kuzey Denizi'ne girdi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:12
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