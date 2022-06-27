Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti

27.06.2022 20:14
Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade kararını iptal etmesinin ardından Los Angeles'ta Cuma günü kürtaj hakları için en az dört miting düzenlendi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe-Wade kararını iptal etmesinin ardından Los Angeles'ta Cuma günü kürtaj hakları için en az dört miting düzenlendi.

Roe-Wade kararı, ABD'de yaklaşık yarım yüzyıl önce kürtaj hakkını anayasal olarak güvence altına alan tarihi bir karar.

LUCHA BRIGHT, Protestocu:

"Bugün burada gördüğünüz şey, tüm toplumda çoğalarak artması gereken bir durum. Bu ülke, ülkede olup bitenler, bu ülkede yanlış olan bir şeyi gösteriyor. Toplum tepeden tırnağa parçalanıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:48 Trafikte dehşet! Kadın ve çocuğun olduğu aracın camını yumruklayıp tükürdü
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor! Ana gündem asgari ücret ve bayram tatili
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 20:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Binlerce Los Angeles Sakini, Roe-Wade Kararının İptalini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement